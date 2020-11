18.11.2020 ( vor 10 Stunden )

Es ist ein Abend, an dem der deutschen Fußball Nationalmannschaft rein gar nichts gelingen will. Im Gruppenfinale der Nations League erlebt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw eine historische Klatsche . Der 60-Jährige ist "sauer", will aber an seinem Weg vorerst nichts ändern.