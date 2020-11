Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland liegt laut RKI etwas über der Vorwoche. Die Gesundheitsämter haben zudem gut 5.000...

Mehrere Tage in Folge ist die Zahl der Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, geringer als in der Vorwoche. Doch ob es sich um einen echten Rückgang...

In Hessen sind am Montag innerhalb eines Tages nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) 1086 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Damit stieg...

Die Gesundheitsämter melden 14.737 Neuinfektionen, mehr als gestern, aber weniger als vor einer Woche. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in...

Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus ist in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines Tages um 127 auf nunmehr 4288 gestiegen. Von ihnen...

Neuer Höchststand: RKI meldet mehr als 23.500 Corona-Neuinfektionen Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat wieder einen Höchststand erreicht. Insgesamt haben sich nun mehr als 750.000 Menschen angesteckt. 12.200...

t-online.de vor 6 Tagen - Welt