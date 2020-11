20.11.2020 ( vor 3 Tagen )

Diesmal wollen die Bundesländer mit eigener Corona- Strategie in die Schalte mit Kanzlerin Merkel gehen. Nun sickert durch, was wohl geplant ist: Der Teil-Lockdown bleibt bis kurz vor Weihnachten in Kraft und wird sogar verschärft. Die Weihnachtsferien dauern bis zum 10. Januar. Schulklassen werden nicht geteilt.