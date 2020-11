20.11.2020 ( vor 2 Stunden )

Brisanter Verdacht gegen einen Oberarzt in Essen: Er soll zwei schwer kranken Patienten Medikamente gegeben haben, an denen diese sofort starben. Einem Medienbericht zufolge litten die Verstorbenen an Covid-19. Die Polizei hat einen Oberarzt des Essener Universitätsklinikums wegen Verdachts des zwei