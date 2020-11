24.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Über 20 Jahre moderiert Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?". Doch der Unfall von Samuel Koch in der Sendung beendet zunächst seine Karriere, ehe Nachfolger Markus Lanz die Show komplett zu Grabe trägt. "So wird das nichts", habe auch er sich gedacht, sagt Gottschalk nun und nennt den Grund dafür.