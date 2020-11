25.11.2020 ( vor 12 Stunden )



Edinburgh (dpa) - In Schottland sollen Binden, Edinburgh (dpa) - In Schottland sollen Binden, Tampons und ähnliche Artikel künftig kostenlos erhältlich sein. Das Parlament in Edinburgh verabschiedete nach eigenen Angaben am Dienstagabend einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf der Labour-Abgeordneten Monica Lennon. Demnach muss die schotti 👓 Vollständige Meldung