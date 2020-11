25.11.2020 ( vor 13 Stunden )



Über Jahrzehnte betreibt George Best Raubbau an seinem Körper. Mit nur 59 Jahren stirbt der beste Fußballer, den es in Nordirland wohl je gegeben hatte. Trotz oder gerade wegen seiner ausschweifenden Eskapaden liebten ihn seine Landsleute und erwiesen ihm in Massen die letzte Ehre. Über Jahrzehnte betreibt George Best Raubbau an seinem Körper. Mit nur 59 Jahren stirbt der beste Fußballer, den es in Nordirland wohl je gegeben hatte. Trotz oder gerade wegen seiner ausschweifenden Eskapaden liebten ihn seine Landsleute und erwiesen ihm in Massen die letzte Ehre. 👓 Vollständige Meldung