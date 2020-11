25.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Am helllichten Tag prallt ein Volkswagen in das Tor am Bundeskanzleramt in Berlin. Noch ist zu den Hintergründen nichts bekannt. Auf dem Fahrzeug selbst sind allerdings Botschaften zu erkennen, die darauf hindeuten, dass es sich nicht um einen zufälligen Unfall handelt.