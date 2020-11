25.11.2020 ( vor 2 Stunden )



"Die Verluste, die wir teilen", heißt der Gastartikel in der "New York Times", den Meghan verfasst hat. Darin beschreibt die Herzogin, welchen Verlust sie im vergangenen Sommer erleiden musste: Sie hat ihr zweites Baby bei einer Fehlgeburt verloren.