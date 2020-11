Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 3 Stunden



Justin Bieber beschwert sich über Grammy-Nominierung 01:14 Via Instagram sorgte Justin Bieber nun für ordentlich Aufmerksamkeit: Der „Yummy“-Interpret beschwerte sich über eine Grammy-Nominierung! Er sieht sein Album „Changes“ nämlich in der falschen Kategorie platziert.