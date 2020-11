27.11.2020 ( vor 18 Stunden )

Die Corona- Pandemie ist in den USA außer Kontrolle, auch wegen des Präsidenten. Einen Impfstoff wird es trotzdem so früh wie nirgends sonst geben. Ein Erfolg für Donald Trump – und den Staat. Im Büro von General Gustave Perna in Washington hängt eine Tafel an der Wand. Mit Filzstiften ist dort eine