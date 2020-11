27.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Sie hat schon so manche Imagewechsel durchgemacht. Nun überrascht Sie hat schon so manche Imagewechsel durchgemacht. Nun überrascht Miley Cyrus für ihr neues Album mal wieder mit einer radikalen Typveränderung. Doch anders als die 28-Jährige in Cowboyboots und mit Vokuhila kommt "Plastic Hearts" sehr glatt und beliebig daher. 👓 Vollständige Meldung