Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump will das Weiße Haus nach eigenen Worten räumen, allerdings stellt er dafür eine Bedingung. Eine Wahlniederlage...

Der scheidende US-Präsident Donald Trump will offenbar seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigen. Das berichten US-Medien. Auch eine weitere...

US-Wahl 2020: Jetzt knöpft sich Donald Trump die Entscheider selbst vor Donald Trump will seine Wahlniederlage in einen Sieg verwandeln. Selbst wenn alles gegen ihn spricht. Im Bundesstaat Michigan geht er dafür so weit wie bisher...

t-online.de vor 1 Woche - Politik