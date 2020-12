Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Deutschland-Wetter: 5-Tage-Trend - Der erste Schnee in manchen Landesteilen 01:00 Bereits am Wochenende bereitet das Wetter die optimalen Bedingungen für den Schneefall vor, der kommende Woche folgen soll. Es wird frostig. Ab Dienstag zieht ein Tief heran, das dem Norden Regen bringt und im Süden teilweise bis in tiefe Lagen für Schnee sorgen kann. In den Tälern sind es meist...