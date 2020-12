02.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Politiker rufen dazu auf, sich vor den Feiertagen mit der Familie in Selbstquarantäne zu begeben. Doch reichen vier bis fünf Tage in der Isolation aus und ab wann ist man ansteckend, wenn man sich an Heiligabend infiziert?