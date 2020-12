03.12.2020 ( vor 1 Stunde )

Ein Großteil der Neuinfektionen im Sommer lässt sich in Österreich auf Reiserückkehrer aus Balkan-Staaten zurückverfolgen. Kanzler Kurz führt den Migrationshintergrund als Begründung an. Für seine wenig sensible Wortwahl kassiert er selbst vom Koalitionspartner Kritik.