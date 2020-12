04.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein Rennsieg ist für Mick Schumacher in seinem ersten Formel-1-Jahr so gut wie unerreichbar, selbst Ein Rennsieg ist für Mick Schumacher in seinem ersten Formel-1-Jahr so gut wie unerreichbar, selbst Punkte dürften die Ausnahme bleiben. Die Situation beim Haas-Rennstall liegt dem Aufsteiger trotzdem. Zumal er seine Aufgabe schon kennt. 👓 Vollständige Meldung