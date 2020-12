Start für Massentests bei Pädagogen

05.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Nach dem Beginn der Massentests in Vorarlberg Tirol und Wien für die gesamte Bevölkerung folgen heute die sechs anderen Bundesländer mit Massentestungen für Lehrer und Lehrerinnen sowie Kindergartenpersonal. Aufgrund falsch vergebener Termine wurde etwa in Salzburg und Oberösterreich in einigen Fällen bereits am Freitag vorab getestet.