Tappy RT @ntvde: Kopf-an-Kopf-Rennen in Rumänien: Sozialdemokraten gehen leicht in Führung https://t.co/fpyahkQuqX vor 40 Minuten ntv Nachrichten Kopf-an-Kopf-Rennen in Rumänien: Sozialdemokraten gehen leicht in Führung https://t.co/fpyahkQuqX vor 44 Minuten Jaap Jansen RT @DLFNachrichten: Nach der Parlamentswahl in Rumänien zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Ministerpräsident Ludovic Orban sieht sic… vor 1 Stunde Die Nachrichten Nach der Parlamentswahl in Rumänien zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Ministerpräsident Ludovic Orban sieht… https://t.co/91U9DsY31h vor 1 Stunde 24matins.de Nachwahlbefragung : Kopf-an-Kopf-Rennen nach Wahl in Rumänien https://t.co/71eNT8JdMf #Deutschland #Parlament vor 2 Stunden