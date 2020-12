07.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Corona-Infektionszahlen stabilisieren sich in Deutschland auf hohem Niveau. Nach den Verschärfungen in Bayern diskutieren nun auch andere Bundesländer über neue Die Corona-Infektionszahlen stabilisieren sich in Deutschland auf hohem Niveau. Nach den Verschärfungen in Bayern diskutieren nun auch andere Bundesländer über neue Maßnahmen . Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 67 Millionen Menschen mit dem Coronavi 👓 Vollständige Meldung