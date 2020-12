RKI-Studie: Deutsche werden im Lockdown immer dicker

Quelle: DW (Deutsch) - vor 2 Tagen



Corona: Intensivbetten in Deutschland werden knapp 02:38 Während die Zahl der Corona-Neuninfektionen in Deutschland auf hohem Niveau bleibt, werden immer mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Viele deutsche Kliniken sind bereits an der Belastungsgrenze. Besonders betroffen sind Ballungsräume und Großstädte wie Berlin.