Merkels Lehre aus dem Griechenland-Drama

12.12.2020 ( vor 1 Woche )

Der Platz in den Geschichtsbüchern ist der deutschen Kanzlerin Angela Merkel sicher. Wer so lange das mit Frankreich wichtigste Land der EU anführt, hat automatisch besonderes Gewicht. Dazu kamen historische Entscheidungen – auch solche, für die sie heftige Kritik einstecken musste. Dazu zählt vor allem das von ihr dirigierte harte Vorgehen gegen Griechenland und andere schwer verschuldete Staaten in der Euro- Krise . Am Höhepunkt ihrer europäischen Macht hat sie auf dem EU-Gipfel nun die Lehren daraus gezogen.