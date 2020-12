13.12.2020 ( vor 18 Stunden )

Bereits Ende Januar soll ein Corona Impfstoff für Tiere vorliegen, entwickelt in Russland. Den Behörden zufolge durchläuft der Wirkstoff aktuell die entscheidende Testphase. In den vergangenen Wochen hat es in mehreren europäischen Ländern Fälle von Corona- Infektionen bei Nerzen gegeben.