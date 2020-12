14.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Bei der RTL-Show Temptation Island wird die Beziehung von Giulia Siegel und Ludwig Heer auf die Probe gestellt. Was sie danach im Urlaub auf den Malediven erleben, ist noch dramatischer. Nur knapp überlebt Heer einen Tauchunfall - auch weil seine Partnerin in der Gefahr die Ruhe bewahrt. Bei der RTL-Show Temptation Island wird die Beziehung von Giulia Siegel und Ludwig Heer auf die Probe gestellt. Was sie danach im Urlaub auf den Malediven erleben, ist noch dramatischer. Nur knapp überlebt Heer einen Tauchunfall - auch weil seine Partnerin in der Gefahr die Ruhe bewahrt. 👓 Vollständige Meldung