14.12.2020

Als Nachfolger des entlassenen Lucien Favre setzt Borussia Dortmund auf den bisherigen Co- Trainer Edin Terzic . Wer ist der neue Interims-Chefcoach des BVB? Warum entschied sich der BVB für den Nobody? Und wie will er die zuletzt kriselnde Mannschaft wieder in die Spur bringen?