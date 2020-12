Ruslan RT @welt: USA: Wahlleute bestätigen Sieg – Bidens klare Worte an Trump https://t.co/P3t0vvSgKQ https://t.co/Li3rhwC4Sv vor 6 Minuten Markus van de Weyer Knapp sechs Wochen nach der Wahl: Biden appelliert an Trump, Wahlniederlage anzuerkennen https://t.co/hWwPnG61gi via @derspiegel vor 16 Minuten AnnaKastella @realDonaldTrump Game over! US-Wahl: Wahlleute bestätigen Bidens Sieg – Biden fordert Trump zur Anerkennung auf -… https://t.co/Re7tYWHPIN vor 24 Minuten Herbert Braun US-Wahl: Biden fordert Trump zur Anerkennung von Wahlniederlage auf https://t.co/gD9IFqRcyQ via @tonline vor 29 Minuten Deutschland Germany US-Wahl: Joe Biden fordert Donald Trump auf, Wahlniederlage anzuerkennen https://t.co/kYZZPGI4RB https://t.co/I8Y74UZTgM vor 35 Minuten