15.12.2020 ( vor 13 Stunden )

Fast 22.000 neu gemeldete Infektionen verzeichnen die Gesundheitsbehörden, in vier Bundesländern liegen die Zuwächse über der Marke von 3000. In Deutschland wurden noch nie so viele Tote im Zusammenhang mit Covid -19 registriert wie diesen Dienstag.