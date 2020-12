Quelle: DPA - vor 46 Minuten



Rekord: 952 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet 00:50 Berlin, 16.12.20: Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona auf neuem Rekordwert 952 neue Todesfälle binnen eines Tages an das RKI übermittelt Bisheriger Höchstwert war erst am Freitag mit 598 Toten erreicht worden Insgesamte Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona nun bei 23 427...