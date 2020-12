17.12.2020 ( vor 1 Stunde )

In Österreich werden am 27. Dezember erste CoV- Impfungen verabreicht. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag via Twitter bekannt. Der EU-Startschuss erfolge am selben Tag, wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen via Twitter bekanntgab. „Das ist Europas Moment“, teilte sie auf Twitter mit. „Wir beschützen unsere Bürger gemeinsam. Wir sind zusammen stärker.“