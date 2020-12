23.12.2020 ( vor 2 Tagen )

Dover (dpa) - Trotz der angekündigten Wiedereröffnung der britisch- franz ösischen Grenze rechnet die Regierung in London nicht mit einem raschen Ende des Staus Tausender Lastwagen in England. "Das ist kein Problem, das rasch gelöst werden wird", sagte Bauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender