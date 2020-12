Andreas Klamm Sabaot Johnsons Vertrag mit der EU: Kein anderer hat den Deal so gebraucht https://t.co/BY4OwMs5Pm vor 7 Stunden Richard Hastings RT @author_maren: Johnsons Vertrag mit EU Kein anderer hat den Deal so gebraucht https://t.co/F7yj9A0NsK Johnson glaubt gewonnen zu haben,… vor 8 Stunden Brendan O'Malley RT @author_maren: Johnsons Vertrag mit EU Kein anderer hat den Deal so gebraucht https://t.co/F7yj9A0NsK Johnson glaubt gewonnen zu haben,… vor 9 Stunden Germans for ScotRef RT @author_maren: Johnsons Vertrag mit EU Kein anderer hat den Deal so gebraucht https://t.co/F7yj9A0NsK Johnson glaubt gewonnen zu haben,… vor 9 Stunden Uwe Klages RT @StefanLeifert: 2/ Die EU wird morgen ein Verfahren in Gang setzen, das den Brexit-Vertrag ab 1.1. vorläufig in Kraft setzt. Da die Zeit… vor 11 Stunden Oor Bonnie Scotland Free RT @author_maren: Johnsons Vertrag mit EU Kein anderer hat den Deal so gebraucht https://t.co/F7yj9A0NsK Johnson glaubt gewonnen zu haben,… vor 13 Stunden