Ines Kurschat RT @Histox: Lesenswert! "Von [#Johnson] heißt es, er sei immer der Meinung des letzten Menschen, mit dem er sich unterhalten habe. Auch des… vor 2 Minuten helle RT @zeitonline: "Dass am Ende das chauvinistische Gerede von Souveränität zusammenschrumpfte auf ein Feilschen um ein paar Megatonnen Fisch… vor 41 Minuten Doris-Maria Heilmann Was der Deal für Großbritannien und die EU bedeutet Studieren in GB wird kuenftig sehr teuer fuer EU Buerger, es… https://t.co/ZmEgX8GfFM vor 58 Minuten Sharity Nach Monaten schwierigster Verhandlungen gibt es ein #Handelsabkommen zwischen der #EU und #Großbritannien. Noch is… https://t.co/FQwJ0APteN vor 2 Stunden Marthe Dupont Niederlage eines vollendeten Opportunisten https://t.co/GRD7g8FHaP via @zeitonline vor 2 Stunden Madly Barmy RT @MoSchaefer66: Boris Johnson: Niederlage eines vollendeten Opportunisten | ZEIT ONLINE https://t.co/QUJXpNz019 vor 3 Stunden