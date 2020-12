25.12.2020 ( vor 3 Stunden )



In zwei Tagen startet die wohl bislang größte Impfkampagne des Landes. Eine deutliche Mehrheit will sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Über die Hälfte der Befragten hat aber auch Angst vor Nebenwirkungen. Bundesgesundheitsminister Spahn will am Samstag noch einmal informieren.