Von der Schwäbischen Alb bis nach Namibia: Für zwei berührende Weihnachts-Specials besucht Inka Bause acht glückliche Format-Paare der Vergangenheit. Da gerät das Liebeschaos von Denise, Andy, Patrick und Co schnell in Vergessenheit.