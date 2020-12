26.12.2020 ( vor 10 Stunden )



Tokio (dpa) - Die in England aufgetretene Tokio (dpa) - Die in England aufgetretene Variante des Coronavirus ist nun erstmals auch in Japan nachgewiesen worden. Sie wurde bei fünf Menschen festgestellt, die zwischen dem 18. und 21. Dezember aus Großbritannien eingereist waren, wie Gesundheitsminister Norihisa Tamura am späten Freitagabend ( 👓 Vollständige Meldung