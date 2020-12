MOPO Hamburg Sport Große Pläne für 2021: Mario Götze will Meister werden und zurück ins Nationalteam https://t.co/19uVo2zmzK https://t.co/CEMMtFHstm vor 1 Stunde Paul Lambertz RT @ntvde: Meister und zurück in DFB-Elf: Mario Götze kündigt große Pläne an https://t.co/PfN1pzC21M vor 3 Stunden ntv Nachrichten Meister und zurück in DFB-Elf: Mario Götze kündigt große Pläne an https://t.co/PfN1pzC21M vor 3 Stunden deltaHUNTER PSV-Star hat große Pläne - Götze: Mit dem Meistertitel zurück in die Nationalelf: 2021 soll das Jahr von Mario Götz… https://t.co/MfOQrHXPUP vor 6 Stunden