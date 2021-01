31.12.2020 ( vor 21 Stunden )



Am Silvesterabend leitet der Papst traditionell ein Gebet im Petersdom, am Neujahrmorgen folgt dann die erste Messe des Jahres. Diesmal muss sich Papst Franziskus bei beiden Terminen vertreten lassen - er leidet unter starken Ischias-Schmerzen.