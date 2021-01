01.01.2021 ( vor 2 Stunden )

Oslo (dpa) - Nach einem heftigen Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte ein erstes Todesopfer gefunden. Die ums Leben gekommene Person wurde am Freitagnachmittag im Unglücksgebiet in der Gemeinde Ask nordöstlich von Oslo entdeckt. Das teilte der polizeiliche Einsatzleiter Roy Alkvist auf ein