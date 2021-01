03.01.2021 ( vor 12 Stunden )

Durch Gerry Marsden und seine Band Gerry and the Pacemakers wird aus dem Musical-Song "You'll Never Walk Alone" die wohl bekannteste Fußball -Hymne der Welt. Der Sänger, der während der Merseybeat-Ära in den 1960er-Jahren seine größten Erfolge feierte, starb nun im Alter von 78 Jahren.