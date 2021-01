05.01.2021 ( vor 1 Woche )



Musiker und Schauspieler Harry Styles und Kollegin Olivia Wilde lernen sich am Set ihres neuen gemeinsamen Films kennen - und verlieben sich offenbar. Die zwei sind jetzt zumindest Hand in Hand bei einer Hochzeit in Kalifornien gesichtet worden.