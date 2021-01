Quelle: Euronews German - vor 45 Minuten



Kritik am langsamen Impfstart in Belgien 01:50 In Belgien ist der Start der Impfungen gegen das Coronavirus als zu langsam kritisiert worden. Unter starkem öffentlichen Druck kündigte die Regierung die baldige Verabschiedung eines neuen Impfplans an.