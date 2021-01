05.01.2021 ( vor 2 Stunden )



In der chinesischen Metropole Wuhan tritt das neuartige In der chinesischen Metropole Wuhan tritt das neuartige Coronavirus Ende 2019 zuerst auf. Wie genau der Erreger aber von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, ist bis heute unklar. WHO-Experten wollen diese Frage bei einer Detektiv-Mission klären. In letzter Minute verhindert Peking ihre Einreise. 👓 Vollständige Meldung