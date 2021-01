Die Stürmung des Kapitols in Washington war der skandalöse Tiefpunkt der Präsidentschaft von Donald Trump. Doch trotz seiner Wahlniederlage bleibt seine...

In einem Meinungsbeitrag richten sich ehemalige Pentagon-Chefs an Donald Trump. Im Konflikt um das Ergebnis der US-Wahl soll er nicht das Militär mit...