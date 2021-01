11.01.2021 ( vor 2 Stunden )

Nach dem Rücktritt von Christine Aschbacher (ÖVP) am Samstag gibt es seit Montag offiziell einen Nachfolger: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Martin Kocher als neuen ÖVP- Arbeitsminister angelobt. Der 47-jährige gebürtige Salzburger ist parteifrei, zieht aber via ÖVP-Ticket in die Regierung ein.