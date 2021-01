11.01.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Corona-Hilfen während des ersten Lockdown im Frühjahr sollten unbürokratisch gewährt werden. Das lockt zahlreiche Profiteure an. Einer von ihnen muss sich jetzt in München vor Gericht verantworten. Der Mann soll in sechs Bundesländern rund 2,5 Millionen Euro beantragt haben.