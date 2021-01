11.01.2021 ( vor 5 Stunden )



Wer in Deutschland zuerst gegen das Wer in Deutschland zuerst gegen das Coronavirus geimpft wird, regelt eine Verordnung. Zwei 84-jährige Eheleute wehren sich vor Gericht vergeblich gegen einen Vorrang für Heimbewohner. Derweil bietet der Impfstoffhersteller Biontech seinen Mitarbeitern die begehrte Impfung bereits an.