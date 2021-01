12.01.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Debatte ums Infektionsrisiko am Arbeitsplatz brodelt weiter. Die Debatte ums Infektionsrisiko am Arbeitsplatz brodelt weiter. Arbeitsminister Heil fordert Firmen zu mehr Homeoffice auf - will sie aber nicht zwingen. Beim Thema Impfpflicht für Pflegekräfte widerspricht er Bayerns Ministerpräsident Söder. 👓 Vollständige Meldung