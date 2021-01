12.01.2021 ( vor 5 Tagen )



Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün! Jetzt komme bitte keiner und nenne die Sträucher im Hintergrund! Jennifer Lopez demonstriert auf ihrem jüngsten Schnappschuss schließlich, dass Grün mehr als nur die Hoffnung ist. Und Sport macht sie dabei auch noch.