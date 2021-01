Mckstf 🇩🇪 Impfzwang für Pflegekräfte?: Wir sind keine Querdenker in Weiß - https://t.co/0v7u3DCs6z https://t.co/gMooNHmgDV vor 9 Minuten Judith Heinz Impfzwang für Pflegekräfte?: Wir sind keine Querdenker in Weiß - https://t.co/gR0dGnmmvv https://t.co/NKrxkpy3Qf vor 12 Minuten Dori RT @ntvde: Impfzwang für Pflegekräfte?: Wir sind keine Querdenker in Weiß https://t.co/jVxK4sPFJl vor 22 Minuten Sandra RT @ntvde: Impfzwang für Pflegekräfte?: Wir sind keine Querdenker in Weiß https://t.co/jVxK4sPFJl vor 29 Minuten Jaroslaw Zienkiewicz RT @dude_the_real: Der Dude sagt: Herr #Soeder , da haben Sie ja was losgetreten. Nun, als das Gehirn verteilt wurde war der ein oder ander… vor 32 Minuten Marcus von Harlessem Impfzwang für Pflegekräfte?: Wir sind keine Querdenker in Weiß - https://t.co/BUENe1eNZR Nina, ein kluger Kopf. https://t.co/x8peri6TRt vor 39 Minuten