Regierung Rutte tritt wegen Skandal zurück - Euronews am Abend am 15.01. 24:37 Die Regierung der Niederlande ist zurückgetreten, Corona-Pandemie wird vielerorts weiter schlimmer. Warum der Präsident der Türkei auf Joe Biden hofft. Das und mehr in Euronews am Abend.